4G у метро Києва: названо перші станції, які отримають доступ

У березні у метро Києва повинен з'явитися 4G-інтернет. Втім, так швидко дочекаються його лише на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Оболонь".

Як розповів радник міського голови Києва Максим Бахматов на зустрічі щодо стану впровадження 4G у метро столиці, станом на 12 лютого вже були погоджені усі важливі технічні аспекти з метрополітеном, а оператори надали необхідну технічну документацію. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

До кінця 2020 – початку 2021 року 4G повинен бути уже на всіх станціях та у тунелях. Так, за словами Бахматова, впровадження такого інтернету у метро – питання національного масштабу.

4G у метро Києва. Ілюстрація

"Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проєкт буде втілено в анонсовані терміни", – заявив він.

Директор з регуляторного забезпечення "Київстару" Олександр Когут відзначив, що оператори вже завезли до країни перші партії спецобладнання для побудови мережі й очікуватимуть на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт.

"Повноцінна реалізація інвестиційного проєкту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком доступ до об’єктів комунальної власності", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській раді відклали розгляд рішення про запуск 4G в метро міста. Річ у тому, що виникли певні нюанси з регламентом. Вирішити проблему запланували до березня.

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