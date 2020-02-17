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17 лютого • оновлено в 13:16
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40 днів від катастрофи літака МАУ в Ірані: у "Борисполі" вшанували пам'ять жертв. Перші фото і відео

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київщина) між терміналами D і VIP у понеділок, 17 лютого, заклали сквер пам‘яті жертв авіакатастрофи літака компанії МАУ у Ірані, вшанувавши їх.

Пряму трансляцію вело "Радіо.Свобода". Саме 17 лютого минуло 40 днів з моменту страшної трагедії. Тому було вирішено на території летовища відкрити такий сквер та меморіал. Там вже встановили пам’ятний камінь.

На захід були запрошені родини та близькі загиблих українців, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Афганістану, а також співробітники аеропорту "Бориспіль", працівники державних органів і громадських організацій України.

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

Громадське радіо

На сторінці Fly UIA у Facebook уточнили, що сам монумент пам'яті буде зведено пізніше – за результатами відкритого конкурсу серед сучасних скульпторів.

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Як написало видання "Сегодня", також під посольством Ірану на вулиці Круглоуніверситетській 12, відбулася панахида за загиблими в результаті аварії літака МАУ. У церемонії взяли участь близько сотні людей, які принесли до дипломатичного відомства лампадки і квіти.

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

ASPI

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

ASPI

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

ASPI

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

ASPI

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

Громадське радіо

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

Громадське радіо

Пост Fly UIA

Пост Fly UIA

Скріншот

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
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