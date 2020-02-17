40 днів від катастрофи літака МАУ в Ірані: у "Борисполі" вшанували пам'ять жертв. Перші фото і відео

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київщина) між терміналами D і VIP у понеділок, 17 лютого, заклали сквер пам‘яті жертв авіакатастрофи літака компанії МАУ у Ірані, вшанувавши їх.
Пряму трансляцію вело "Радіо.Свобода". Саме 17 лютого минуло 40 днів з моменту страшної трагедії. Тому було вирішено на території летовища відкрити такий сквер та меморіал. Там вже встановили пам’ятний камінь.
На захід були запрошені родини та близькі загиблих українців, посли і представники дипломатичних місій Канади, Ірану, Швеції, Німеччини, Великої Британії та Афганістану, а також співробітники аеропорту "Бориспіль", працівники державних органів і громадських організацій України.
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
Громадське радіо
На сторінці Fly UIA у Facebook уточнили, що сам монумент пам'яті буде зведено пізніше – за результатами відкритого конкурсу серед сучасних скульпторів.
Як написало видання "Сегодня", також під посольством Ірану на вулиці Круглоуніверситетській 12, відбулася панахида за загиблими в результаті аварії літака МАУ. У церемонії взяли участь близько сотні людей, які принесли до дипломатичного відомства лампадки і квіти.
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
ASPI
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
ASPI
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
ASPI
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
ASPI
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
Громадське радіо
У "Борисполі" вшанували пам'ять жертв катастрофи літака МАУ в Ірані
Громадське радіо
Пост Fly UIA
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент Ірану Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює щирі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт із жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який збили у небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.
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