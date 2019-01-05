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332 одиниці снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання "Київавтодору" працюють на дорогах та вулицях міста

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332 одиниці снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання зранку 5 січня вже в активній роботі. Про це повідомили у КК "Київавтодор".

Так, наразі проведено обробку вулиць, доріг та штучних споруд протиожеледними матеріалами. Бригади з ручного прибирання задіяні до роботи на тротуарах, зупинках громадського транспорту, пішохідних переходах, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами "Київавтодору", говориться на сайті КМДА.

Сьогодні у Києві невеликий сніг та мінусова температура повітря – погодні умови, які сприяють швидкому утворенню небезпечної ожеледі. За прогнозами синоптиків, увечері сніг у столиці ймовірно посилиться. Тож підприємства "Київавтодору" не припинятимуть прибирання від снігу вулиць і доріг.

Враховуючи погодні умови, "Київавтодор" звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху та не залишати власні автомобілі обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Укравтодор
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