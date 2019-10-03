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3 жовтня • оновлено в 14:07
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/ Блоги - Життя столиці

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Телепродюсер, журналіст Всі статті автора

Розпочали перезавантаження Києва: ВР ухвалила в першому читанні Закон про столицю!

Щойно ми розпочали перезавантаження Києва!

Верховна Рада ухвалила в першому читанні Закон про столицю.

До мене звертаються прості кияни та запитують – коли вже будуть зміни у столиці, коли міська влада почне працювати для людей?

Процес запущено. Ми реально повертаємо самоврядування в столиці, а не просто обіцяємо, як попередня влада.

Розпочали перезавантаження Києва: ВР ухвалила в першому читанні Закон про столицю!

Попереду ще багато роботи над вдосконаленням законопроекту. Обов’язково пройдуть громадські слухання, буде залучено міжнародних та українських фахівців. Головне – у нас є основа.

У Києві будуть відновлені районні ради і виконавчі комітети. Для багатомільйонного міста – це необхідність, бо неможливо ефективно управляти мегаполісом з єдиного центру – на Хрещатику.

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Посади мера Києва і голови КМДА будуть розділені. Більше мер не зможе сидіти на фінансових потоках і одночасно сам себе контролювати. Він очолить тільки виконавчу гілку влади.

Мешканці зможуть самостійно розпоряджатися районним бюджетом і самостійно розвивати свій район.

Ми маємо зробити місто зручним для киян. Усі послуги будуть сконцентровані в одній будівлі в центрі району.

Ми повернемо гордість за столицю та зробимо місто для якісного життя!

Окрема подяка всім колегам зі Слуги народу за підтримку та особливо Andriy Klochko, Дмитро Гурін, Anna Bondar

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Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Ткаченка
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Kozlovska Ivalon
Kozlovska Ivalon
Мені цікаво, коли посадять більшість депутатів теперешньої Київради, таких як Прокопів, Міщенко, Муха, Кримчак та ін, і яи фіксується тепер факти розкрадання київсько землі і грошей, як наприклад вкрадені за різними оцінками експертів 70-90% від побудови скляного моста? Яи буде враховано непоправну шкоду, нанесену культурноісторичній спадщині Великого Києва забудовниками? Чи буде покарано порушників генплану, порушників комунікацій, транспортних ліній та ін у Києві?
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