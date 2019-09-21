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22 вересня • оновлено в 18:03
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/ Блоги - Життя столиці

Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Телепродюсер, журналіст Всі статті автора

Ми готові повернути права киянам

5.8т

Самоуправлінню в Києві сотні років. Втім Магдебурське право перестало існувати за російських царів. І відтоді по суті не поновлювалось. Бо жодна влада після того не хотіла повертати права громадянам міста. Ми - готові.

Презентували сьогодні в Софії Київській ідею створення загальноміської платформи для дискусій в столиці - Інститут Києва та концепцію, ключові сенси альтернативного Закону "Про Київ – столицю України", а також ініціативу об’єднання міських громад.

Візантійський історик, який побував в Києві в свого часу написав: "Живуть вони громадоправством, тому спільно цікавляться всім, що для них приємне і прикре"

Ми прагнемо, щоб так було і зараз, у 21 столітті.

Нова версія закону, над якою працювала велика кількість фахівців в питаннях розвитку міста, має на меті поновити самоврядування у Києві. Закон за своєю суттю, дасть право на насолоду від життя в місті та його споглядання.

В Києві є достатня кількість громадських ініціатив і ми хочемо, щоб вони об’єднались і стали голосом всього міста. Тому, також, ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank, і буде допомагати задля комунікації на благо міста.

Я щиро вдячний команді, яка впродовж останніх тижнів, і вдень, і вночі, працювала над створенням нового майбутнього для Києва - нашої столиці, якому настала пора повернути його права.

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Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: FB Олександра Ткаченка
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Hecke Josef
Hecke Josef
Какой с тебя мэр,Ткаченко При одном упоминании о "папе Карло",дрожишь как осиновый лист.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
"Ми готові..." Сашко, а "ми" - то хто? Ти твій триппер?
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
А хто є саме "ми" у автора? Якщо весільні фотографи і тамади с шоуменами і невигласами, то боронь Боже, у нас вже була "молода команда Черновецького", дерібан комунального майна і землі був таким, аж гай гудів. Заспокойтеся, хіба вам мало Верховної Ради? А Київ залиште киянам, ми якось без "вас-ми" наведемо лад у місті.
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