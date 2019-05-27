Прежде чем мы коснёмся важных тем, хотел вам задать вопрос про одну черту человеческого характера. Тут вчера и сегодня празднуется "День Киева" — это приятный праздник. Вы знаете, что любой город, тем более столичный, должен иметь аттракционы. Дубаи имеют Бурдж-Халифа, Москва – Красную площадь. И вот мэр Киева Кличко придумал мост между двумя точками на Крещатике, по которому ты можешь пройти с одного холма Киева на другой и параллельно это смотровая площадка. Это открыли вчера, там собралось безумное количество народа – в общем, это будет популярное туристическое место.

Треснуло стекло на пешеходном мосту в Киеве KP.UA

И, казалось бы, все хорошо, но не тут-то было, читаю: "Проход по открытому мосту Киева Кличко в центре столицы закрыли – на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло". А там в полу сделано стекло. "Как заявил Кличко, основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли".

Сообщение было в 18.46, но уже появились другие сообщения – эксперты посмотрели стекло – действительно, в него стреляли из оружия. Вот я хотел спросить — люди нормальные, не враги страны. Причем, это даже не касается Украины — вот стоит красивый дом, но нет, надо замазать его надписями. Метро разукрасить. Вот что-то красивое, новое, хорошее – обязательно надо выстрелить в это, кучу говна. Почему люди вытворяют такое?

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