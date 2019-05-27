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/Блоги - Життя столиці

Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
ЖурналістВсі статті автора

Почему люди вытворяют такое?

10.4тЧитати матеріал російською

Прежде чем мы коснёмся важных тем, хотел вам задать вопрос про одну черту человеческого характера. Тут вчера и сегодня празднуется "День Киева" — это приятный праздник. Вы знаете, что любой город, тем более столичный, должен иметь аттракционы. Дубаи имеют Бурдж-Халифа, Москва – Красную площадь. И вот мэр Киева Кличко придумал мост между двумя точками на Крещатике, по которому ты можешь пройти с одного холма Киева на другой и параллельно это смотровая площадка. Это открыли вчера, там собралось безумное количество народа – в общем, это будет популярное туристическое место.

Треснуло стекло на пешеходном мосту в Киеве

Треснуло стекло на пешеходном мосту в Киеве

KP.UA

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И, казалось бы, все хорошо, но не тут-то было, читаю: "Проход по открытому мосту Киева Кличко в центре столицы закрыли – на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло". А там в полу сделано стекло. "Как заявил Кличко, основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли".

Сообщение было в 18.46, но уже появились другие сообщения – эксперты посмотрели стекло – действительно, в него стреляли из оружия. Вот я хотел спросить — люди нормальные, не враги страны. Причем, это даже не касается Украины — вот стоит красивый дом, но нет, надо замазать его надписями. Метро разукрасить. Вот что-то красивое, новое, хорошее – обязательно надо выстрелить в это, кучу говна. Почему люди вытворяют такое?

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Повністю погоджуюся з автором. Нові, відремонтовані будівлі, нові зупинки (і не тільки нові), підземні переходи і т. п. по всьому місту спаплюжені ідіотською писаниною та моторошною мазаниною і це жахіття чомусь називають графіті. Це просто звичайний вандалізм. До вандалів потрібно застосовувати суттєві штрафи, необхідна соціальна реклама на цю тему або інші засоби виховання населення. Ау, КМДА, поліція хто повинен цим займатися?
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Kindness Nelly, 1000000% !! Час вводити суттєві штрафи вандалам, пішоходам з телефонами біля вуха на дорозі, бидлу, яке смітить скрізь й комунальникам, які не встановлюють смітники, або не вчасно їх очищують. Це назріло. Архі назріло.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Это остатки постсовкового менталитета - ведь он где-то очень глубоко спрятан, но совсем не исчез...
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Gordon Yury, не зовсім... Чув казочку "Дядя Стьопа міліціонер"?? Трохи виховували. А пізніше ... Кінець Брєжнєва, Черненко, Андропов й часи перебудови Горбачова і нині... Попустили. Народ треба виховувати.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бандеровец ганапольский с наигранным недоумением восклицает "Почему люди вытворяют такое?" Да потому что это делали склонные к агрессии бандеровцы, и по идеологии , и по поведению! Ничего созидательного!
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Kuksov Micha,чёчёчёчёчёёёооо??????! Ты своё Подмосковье с сталагмитами из говна и дорогами рассматривай. И не забудь про Якутию с говенными петухами и ёлками... Питерских пенсионеров в мусорках, дороги переферийные... все, притом! На рф только магистральные и большие города жируют дорогами и относительной культурой.
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