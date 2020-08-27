150-річне фото пагорбу із Андріївською церквою у Києві порівняли із сучасним

У мережі порівняли сучасне та архівне фото схилу із Андріївською церквою у Києві.

Старий знімок був зроблений близько 150 років тому. Кадри опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Різниця між фото 150 років. Щось змінилось?" – запитав автор посту.

Так, на на обох фото на пагорбі височіє Андріївська церква, втім, більшість інших елементів змінилися. Якщо на старому знімку гора майже повністю "лиса", то на сучасному – навпаки багато зелені. Також на кадрах різняться столичні будівлі.

Сучасне та архівне фото схилу із Андріївською церквою у Києві Facebook/Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати пост.

"Київ найкраще місто", "А нехай щастить моїм землякам!", "Як красиво! Сумую за Києвом...", "Заросло все хащами", "Фото стало кольоровим?", "Зеленіше стало", "З'явилися автомобілі замість карет", – написали вони.

Користувачі мережі порівняли сучасне та архівне фото схилу із Андріївською церквою у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про фото схилу із Андріївською церквою Скріншот

Пост про Андріївську церкву у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли архівне та сучасне фото Михайлівської площі у Києві. Старий знімок датований 1890-ми роками.