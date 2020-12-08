14 років ремонту: у Києві відкрили оновлену автомобільну розв'язку

У Києві у мікрорайоні Березняки відкрили автомобільну розв’язку на перетині проспекту Соборності та Дніпровської набережної. Її ремонтували останні 14 років.

Шляхопровід вирішили оновити ще у 2008 році. За два роки збудували тунель, підпірні стінки і дощову каналізацію. Далі процес зупинився, пише на своїй сторінці у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв (щоб побачити фото, доскрольте до кінця).

''Розв’язка, яка довгі роки чекала на "кращі часи", набула завершеного вигляду з новим асфальтобетонним покриттям проїжджої частини і тротуарів, освітленням, пониженням, тактильною плиткою. Завершуються роботи з благоустрою'', – розповів Густєлєв.

У наступному році міська влада обіцяє облаштувати тут велосмуги, які з'єднають Русанівську набережну з Дніпровською.

Розв'язка на Березняках є з'їздом з мосту Патона Олександр Густєлєв

Оновлена розв'язка є східним з'їздом з мосту Патона, який мають також реконструювати наступні п'ять років.

Розв'язка набула завершеного вигляду Facebook Олександра Густєлєва

Виїзд з мосту Патона на лівому березі Києва ремонтували 14 років Facebook Олександра Густєлєва

Нині тут проклали новий асфальт та комунікації Facebook Олександра Густєлєва

Дорогу на Березняки з правого берегу Києва ремонтували 14 років Facebook Олександра Густєлєва

Наступного року тут прокладуть велодоріжки Facebook Олександра Густєлєва

Міська влада обіцяє облаштувати тут велосмуги Facebook Олександра Густєлєва

Оновлена розв'язка ремонтувалася з 2008 року Facebook Олександра Густєлєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість поточного ремонту одного кілометра дороги в Україні в 2020 році в середньому збільшилася на 91,6% – до 11,19 млн грн в порівнянні з минулим роком.