У мережі створили карту Києва з місцями крадіжок та пограбувань

У мережі з'явилася карта Києва з місцями, де за останній час зафіксовані випадки крадіжок та грабежів. Ймовірно йдеться про правопорушення, які здійснюють роми.

На онлайн-мапі позначено місця злочинів у всіх районах столиці (щоб побачити карту, доскрольте до кінця).

За назву карти взяли хештег #всеодноїхнесадять, який у соцмережах використовують, щоб розповісти про крадіжки та шахрайство, яке здійснюють представники ромської національності.

До кожного випадку прикріплено фотографії ймовірних крадіїв і короткий опис.

Кожен випадок на карті пограбувань описується Google-карта #всеодноїхнесадять

Згідно з картою, найбільше випадків пограбувань зафіксовано біля метро Вокзальна, у парку Шевченка та у районі Бессарабського ринку.

У коментарях під постом про карту на Facebook порталу Київ оперативний уточнюють, що це не всі випадки за останній час. Постійні сигнали про крадіжки надходять від жителів району Академістечко та метро Житомирська, яких на карті немає.

У Києві створили карту грабежів Facebook Києва оперативного

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, залізничний вокзал у Києві є місцем номер один для кримінальних елементів. Останнім часом цю територію "підім'яли" під себе роми. Групи спеціалізуються переважно на крадіжках.