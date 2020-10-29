Лідер найбільшої партії у Європарламенті привітав Кличка з перемогою на виборах

Гліб Іванов Кияни 15:36, 29.10.2020 Оновлено: 15:41, 29.10.2020

Депутат Європарламенту, лідер Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істуріс Вайт привітав Віталія Кличка з вражаючою перемогою на виборах у Києві. Він переконаний, що столиця України продовжить розвиватися та перетворюватися в одне з найкрасивіших міст Європи.

Текст привітання Антоніо Лопес-Істуріс Вайт оприлюднив на своєму Твіттері.

"Вітаю Віталія Кличка з вражаючими результатами виборів та його переобранням мером Києва. Довіра, яку Віталій та партія "Удар" отримали у столиці України, додасть їм натхнення для подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи", – написав генеральний секретар Європейської народної партії.

Скриншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, за даними ЗМІ, Кличко може перемогти вже у першому турі виборів. Джерело в ТВК повідомило, що за інформацією з 99% дільниць Кличко набирає 50,8%. Один із ключових суперників чинного мера, Сергій Притула, вже визнав перемогу Кличка на виборах у Києві.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Кравчук пояснив, чому Арестовича призначили спікером української делегації в ТКГ

У ЄС після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу: ЗМІ показали документ

Мовний скандал у маршрутці Слов'янська: в МВС відреагували

Цькування в маршрутці Слов'янська через українську мову: скандалісткою виявилася кандидатка в депутати

Випробувачі російської вакцини захворіли на коронавірус