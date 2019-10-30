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30 жовтня • оновлено в 11:34
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Ледве дихав: у Києві на вулиці знайшли зґвалтованого чоловіка

4.2т Читати матеріал російською

У Деснянському районі Києва перехожі виявили лежачого на землі чоловіка без свідомості.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, це сталося вранці 29 жовтня на вул. Бальзака.

Чоловік був тільки в футболці і куртці, без нижньої білизни і штанів, а в задньому проході – гiлка.

Місцеві жителі викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілого, що ледве дихав, до лікарні.

Чоловіка згвалтували на Троєщині, на вул. Оноре де Бальзака

Чоловіка згвалтували на Троєщині, на вул. Оноре де Бальзака

На вигляд йому до 30 років, документів з собою не було.

За інформацією медиків, у чоловіка розрив прямої кишки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст.152 КК України (зґвалтування). Злочинцеві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
зґвалтування
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, "патрыотычные" "азовцы" продолжают шалить в Киеве..
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Сочувствую украинским мужчинам … все украинские женщины (от которых сразу не тянет рыгать) уехали за границу заниматься проституцией … поэтому украинским мужикам осталось только заниматься педофилией изнасилованиями или мужеложеством ...
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Serov Oleg
Serov Oleg
это был махал махалыч...самая одичалая скотина на ок.раине...
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