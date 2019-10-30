Ледве дихав: у Києві на вулиці знайшли зґвалтованого чоловіка

У Деснянському районі Києва перехожі виявили лежачого на землі чоловіка без свідомості.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, це сталося вранці 29 жовтня на вул. Бальзака.

Чоловік був тільки в футболці і куртці, без нижньої білизни і штанів, а в задньому проході – гiлка.

Місцеві жителі викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілого, що ледве дихав, до лікарні.

Чоловіка згвалтували на Троєщині, на вул. Оноре де Бальзака

На вигляд йому до 30 років, документів з собою не було.

За інформацією медиків, у чоловіка розрив прямої кишки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст.152 КК України (зґвалтування). Злочинцеві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Київської області затримала педофіла з міста Обухів, який підозрюється в розбещенні неповнолітньої. Раніше він напав на 7-річну дівчинку в одному з під'їздів житлового будинку.

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