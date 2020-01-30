LED-освітлення, нова підлога та стелі: Кличко розказав про реконструкцію станцій швидкісного трамвая

Мер Києва Віталій Кличко розказав про реконструкцію станцій швидкісного трамвая та показав, як уже оновили станцію "Гната Юри".

Відео очільник столиці розмістив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, зупинку було суттєво оновлено (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Тут створили безбар’єрний простір для маломобільних груп населення, замінили інженерні мережі, оновили електрообладнання, здійснили оздоблювальні роботи. Станція стала значно зручнішою та сучаснішою", – зазначив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Він додав, що роботи на інших зупинках продовжуються.

"Сьогодні тривають активні роботи з ремонту станцій швидкісного трамвая. Минулого року здійснили реконструкцію станції "Вацлава Гавела". Тепер оновлюємо "Польову", "Політехнічну", "Площу Перемоги", "Гарматну/НАУ", – написав він.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

За словами Кличка, на кожній з них буде нове обладнання системи електропостачання, влаштовують нове ФЕМ-покриття з тактильною плиткою та пандусами відповідно до інклюзивності будівель і споруд.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Також замінять старі лампи на енергоощадне LED-освітлення – як на станціях, так і у переходах до них. У вестибюлях станцій замінять вхідні групи, оновлять підлогу та стелі. Розроблять і нові зручні схеми та навігаційні блоки для пасажирів", – зазначив мер Києва.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також у США.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал