Куренівська трагедія: як у СРСР приховали страшну НП у Києві

У Києві 13 березня 1961 у результаті розмиву дамби тонни пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівку і привели до численних жертв. За останніми даними, тоді загинуло 1,5 тисячі осіб.

Керівництво УРСР ретельно приховувало справжні масштаби цієї катастрофи, тому аж до 1990 року факти про Куренівську трагедію були дуже убогі. Тільки після здобуття Україною незалежності, українці і весь світ дізналися, скільки людей тоді були поховані під землею.

Куренівська трагедія Архівне фото

Смертельний вал заввишки 14 метрів і шириною 20 метрів нісся зі швидкістю 5 метрів на секунду, знищуючи все на своєму шляху. Страшний потоп тривав півтори години. Тільки влада тут же спробувала замовчати те, що трапилося. У Києві у той же день булв відключений міжміський телефонний зв'язок, а літакам "Аерофлоту" навіть заборонили літати над Куренівкою.

Через деякий час, з'явилося офіційне повідомлення про "раптове зміщення значної маси розрідженого грунту гідронамиву" і 145 загиблих. При цьому тіла загиблих витягували протягом місяця. Причому російська версія "Вікіпедії" до сих пір стверджує, що число жертв було саме таким, хоча історики давно вже визначили цю цифру на рівні понад 1500.

Як це трапилося

Дамба почала плисти рано вранці. О 6:45, через 3,5 години її остаточно прорвало. Вал важкої рідкого бруду висотою в 14 метрів (з 4-х поверховий будинок) поплив по вулицях Куренівки, зносячи будівлі, людей, автомобілі.

Вал із багнюки шириною приблизно в 20 метрів і висотою 14 метрів понісся вниз, з одного боку - по теперішній вулиці Теліги, упершись в трамвайне депо, а з іншого боку - з обриву вниз, повз Кирилівський монастир, повністю затопивши стадіон "Спартак" і частину Кирилівської вулиці (в той час - вулиця Фрунзе). Брудний потік був такої сили, що зносив на своєму шляху будівлі, автомобілі, 10-тонні трамваї, не кажучи вже про людей. Потоп тривав лише півтори години, але його наслідки були катастрофічними.

Причини аварії

Причиною аварії стали помилки в конструкції греблі, яка не враховувала всіх важливих факторів і в певний момент не впоралася з навантаженням.

Все почалося в 1952 році, коли міськвиконком прийняв рішення про створення звалища будівельних відходів в Бабиному Яру. Документ підписує голова виконкому Олексій Давидов. Саме його кияни звинувачували в трагедії. Звичайно, в суд на видного партійного працівника ніхто подати не посмів, але засуджували його бездіяльність, так як неодноразово жалілися на дамбу.

Справа в тому, що Київ швидко розростався після війни, а будівельні відходи дівати було нікуди. Тоді радянські керівники знайшли зручне місце для звалища, Бабин Яр.

Проект розробляють московські фахівці. Вони створюють спеціальну "дренажну систему". Непотрібні породи змішують з водою і у вигляді пульпи перекачують по трубопроводах в відроги Бабиного Яру - прямо на останки жертв Другої світової.

Розслідування причин трагедії доручили слідчому з особливо важливих справ прокуратури УРСР Степану Олійнику і старшому слідчому Київської міської прокуратури Леоніду Пінському. Воно проходило у суворій таємниці. Слідчий Пінський досі, пам'ятаючи про режим секретності справи, говорить мало.

Через кілька місяців, після подій відбувся суд. Про нього не писала преса, засідання проходило в закритому режимі. Шестеро людей потрапили за ґрати. Матеріали кримінальної справи, заведеної за фактом випадку на Куренівці, були знищені за закінченням терміну давності. У дивом уцілів укладанні експертною комісією від 20 березня 1961 року причиною аварії названі помилки в проекті гідровідвалів і дамби.

Наслідки Куренівської трагедії: кількість жертв і фотографії

Згідно з офіційним звітом з позначкою "для службового користування", в результаті аварії зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будівель. Непридатними для житла виявилися 298 квартир і 163 приватних будинки, в яких проживало 353 сім'ї чисельністю 1 228 осіб.

Даних про загиблих і поранених в звіті немає. Пізніше було названо число 150 загиблих. Зараз точну кількість жертв катастрофи встановити практично неможливо; за оцінками київського історика Олександра Анісімова це приблизно 1,5 тисячі осіб.

Владою було прийнято рішення не афішувати масштаби трагедії. В той день в Києві була відключена міжміський та міжнародний зв'язок. Офіційне повідомлення про катастрофу було передано по радіо лише 16 березня.

Інформація про Куренівські події піддавалася жорсткій цензурі, багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та за його межами, вказуючи в документах і в написах на могилах різні дати та причини смерті. На ліквідацію наслідків катастрофи кинули війська.

Солдати працювали вдень і вночі. Спочатку копали вручну, лопатами, незабаром пригнали техніку. Ковші екскаваторів і ножі бульдозерів рвали на шматки тіла загиблих. Іноді, за свідченням очевидців, лунали передсмертні крики заживо похованих, але ще живих людей. Солдати, яких не змінювали дві доби з міркувань секретності, діставали людські останки, розірвані селевим потоком. Незважаючи на секретність, тисячі киян приходили на територію Павлівської психіатричної лікарні, де в клубному приміщенні складали рядами загиблих.

Таємниці Куренівського потопу

Деякі таємниці того, що сталося відкриває історик Олександр Анісімов.

"У мене таке враження що, а проектувала це Москва, що ці люди не приїжджали до Києва. Тобто вони навіть не вивчили місцевість, на якій був створений цей проект. Все вирішувалося місцевими силами", - цитує його сайт "Подробности".

На території цього підприємства в 61-му році стояли два цегельних заводи. Від радянських господарів тут залишилися лише кам'яні терикони. У них і перетворилася пульпа, яка забрала сотні життів. Через неї працівники моргу кілька годин поспіль ножами зрізали одяг і шкіру з трупів людей, які загинули під час катастрофи. Пульпа нещадно впивалася в людські тіла.

"Тому що після того, як пішла волога ... Ось технологічно ця суміш, це ж там всякі шматочки глини, камінчиків, стеклярус, вулканічних порід, ну, то, що не може використовуватися при виробництві цегли, у воді її не можна розчинити. Але як тільки вода йде воно стає твердіше цементу ", – говорить історик.

Примножив кількість людських жертв і той факт, що керівництво Києва було не готове реагувати швидко на ситуацію, що склалася.

Повідомлення відключити електроенергію надійшло в "Київенерго" занадто пізно. Величезна хвиля вже накривала Куренівку. Пульпа знесла високовольтні електричні стовпи. Контактна мережа впала на автобуси.

Голова київського міськвиконкому Олексій Давидов, який підписав наказ про будівництво смертоносної дамби, приїжджав в морг і відвідував місце трагедії. Побачивши оголені трупи, він дав вказівку директору Київського універмагу виділити білизну та костюми для поховання.

Олександр Анісімов, історик, комментуэ це таким чином:

"Давидов приїхав сюди на місце аварії. На нього накинулася юрба, він бістро сіл в Перемогу, або в ЗІЛ і поїхав і більше сюди не приїздив. Тому що його могли вбити просто, запросто".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві прорвало трубу і затопило двір житлового будинку з десятками припаркованих авто. Жителі багатоповерхівки залишилися без води.

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