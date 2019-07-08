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Куля пройшла навиліт: у ресторані Києва трапилася стрілянина

2.6тЧитати матеріал російською

У Києві в ніч на 8 липня у ресторані Capri чоловік влаштував стрілянину і поранив дівчину-барменку у плече. До цього він також намагався вистрілити в охоронця закладу.

Приводом для нападу стала відмова сек'юріті пропускати його, пише "Інформатор".

"Чоловіка це розлютило, він дістав травматичний пістолет і вистрілив в охоронця. На щастя, стрілець не влучив у сек'юріті, але, скориставшись метушнею, прорвався на кухню закладу і зробив кілька пострілів. Одна з куль влучила у барменку і пройшла навиліт через плече", — уточнили у ЗМІ.

Новини
Висадив обойму: у Києві посеред вулиці влаштували стрілянину. Відеофакт
Місце події

Місце події

"Інформатор"

Місце події

Місце події

"Інформатор"

Постраждалу терміново госпіталізували, а "стрілець" зник у дворах поруч із закладом.

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва у червні в ресторані "Каспій" трапився конфлікт, який переріс у масову бійку зі стріляниною і ножами. Кількох відвідувачів обприскали газовим балончиком, а одному чоловіку вистрелили в ногу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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