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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Кулачним боєм не обійшлося": на Троєщині влаштували масову бійку зі стріляниною. Відеофакт

32.9т Читати матеріал російською

Поблизу мікрорайону "Троєщина" в Києві, увечері 4 жовтня, трапилася масова бійка зі стріляниною. Постраждала одна людина.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, інцидент трапився на парковці, що на Закревського, 61/2.

"Простим" кулачним "боєм не обійшлося – були чутні постріли", – відзначається в повідомленні.

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Масова бійка на Троєщині

Масова бійка на Троєщині

Скрін відео

Сказано також, що після бійки на місці події залишився потерпілий, його госпіталізували, попередній діагноз – травма голови і перелом ноги.

"По місту введено оперативний план "Сирена" з розшуку і затримання осіб на автомобілях Chevrolet (AA4546HB) і Volkswagen (BK4903BC), які зникли з місця злочину", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі двоє чоловіків влаштували бійку прямо посеред вулиці з невідомої причини.

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Місце
Україна Київ
Тег
бійка
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Видео конечно шикарное, сразу всё видно как и что случилось.
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