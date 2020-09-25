Кучеренко запропонував програму реновації застарілого житла у Києві

В Києві має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів – замість "хрущовки" кияни мають отримувати облаштовані квартири в 200-500 метрах від колишнього будинку.

Таку думку висловив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, відповідаючи на питання від жителя Солом’янського району під час відкритої зустрічі, передає пресслужба партії.

"У питанні гаражного кооперативу: при умові його перетворення в багатоповерховий гараж, за власником має зберігатись право власності", – сказав політик.

Політик зазначив, що в 2005 році за дорученням Юлії Тимошенко літав в пострадянські столиці для вивчення проєкту реконструкції "хрущовок".

"Брався старий мікрорайон, будувався стартовий будинок за кошті інвестора, потім людей переселяли в облаштовані квартири в 1,5-2 рази більші за попередні. Жодної секунди помешкання людей "не висіли в повітрі". Деяким столицям вдавалося за 3 роки замінити 6,5 млн. квадратних метрів старого житла на 13 мільйонів квадратних метрів нового", – розповів він.

Кучеренко запевнив, що за умови перемоги на виборах разом з командою реалізує подібний проєкт в Києві. Політик вважає такий підхід справедливим.

"Є житло, яке потребує повної реновації. Зрозуміло, що влада у нас ототожнюється із забудовниками. Проте є забудовники, які не лізуть у старий житловий фонд. А є забудовники, які роздали хабарі, взяли "пляму" під забудову зі старого житлового фонду, побудували хмарочос, заробили 10 мільйонів доларів, і нікому від цього краще не стало. Вони гроші вивели, своїх дітей навчатися в Англію відправили, в інфраструктуру нічого не вклали. Старі будинки та мережі ще більше зносилися. Має бути довіра до влади, що вона дійсно захищає майнові права громадян", – додав він.