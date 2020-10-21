Кучеренко пообіцяв киянам допомогти повернути зайво нараховані 300 млн за тепло

Через те, що 4 тисячі будинкових лічильників тепла у Києві залишаються не повіреними, рахунки під час опалювального сезону виставлятимуться не на реально спожите тепло, а за сумнівними "нормами" або залежно від площі приміщень.

Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі "Батьківщини", передає пресслужба. Він нагадав, що згідно з досвідом минулого сезону, багато рахунків береться буквально "зі стелі".

Кучеренко повідомив, що завдяки наполяганню команди "Батьківщини", Антимонопольний комітет України проводить розслідування щодо зайвих нарахувань киянам за поставлені послуги з опалення. На сьогодні розслідування проводиться щодо двох столичних компаній: Єврореконструкція і Київтеплоенерго.

"Я практично переконаний, що перерахунок щодо 300 мільйонів гривень, які були нараховані киянам за зайвими платіжками, "взятими зі стелі", буде зроблено. По 1500-2000 гривень буде компенсовано кожному домогосподарству лівого берега Києва. Це стосується 150 тисяч киян. По цьому питанню вже є запевнення голови Антимонопольного комітету і представників Офісу президента. Окрім цього, в Києві буде проведено повний аудит тарифів і нарахувань. Певен, що в процесі буде знайдено велику суму. Всі ці гроші буде використано на боротьбу з пандемією, капітальні ремонти та інші пріоритети нашої програми", – пояснив Кучеренко.