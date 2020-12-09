КТ не лікує коронавірус, це масова істерія, – головлікарка лікарні Києва

Комп'ютерну томографію (КТ) легенів під час коронавірусу потрібно робити тільки за призначенням лікаря.

Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомила директорка (головна лікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, зазначивши, що це масова істерія, коли всі біжать робити.

"КТ не лікує. Ба більше, якщо в перші дні зробити, то там усе буде добре. КТ показана під час певного перебігу хвороби десь на 7-10-й день", – наголосила вона.

Медикиня нагадала, що опромінення під час комп'ютерної томографії в 35 разів більше, ніж опромінення під час рентгену, допустима доза – два КТ на рік, це те, що вважається безпечним.

"У жодному разі бігти на КТ не можна. Захворів – ізоляція, зателефонуй лікарю. На 8-9-й день починається погіршення, і якщо тоді ще раз робили КТ, то деякі "непритомніють". Як же так, усе було добре, а стало погано", – додала Мостепан.

За її словами, у лікарні медики почали використовувати майже для всіх пацієнтів УЗД.

"На початку наші фахівці УЗД порівнювали свої результати з результатами КТ, усе зважували, а потім написали статтю й надіслали німцям на рецензію. Тепер ми навіть стверджуємо, що на УЗД (у нас апарати експертного класу) навіть краще бачимо легені, ніж на КТ. Переваги в тому, що можна часто дивитися легені важких пацієнтів, які лежать у реанімації, а тому їх не бажано турбувати, щоб везти на КТ", – розповіла лікарка.

Вона уточнила, що УЗД абсолютно не шкодить, у процесі лікування воно робиться досить часто, особливо важким хворим, щоб дивитися динаміку. Реанімаційним хворим постійно робиться УЗД легенів.

Як писав OBOZREVATEL, лікар пояснив, чому COVID-19 не завжди можна виявити на КТ: на ранніх стадіях COVID-19 комп'ютерна томографія легенів показує не бактеріальну пневмонію, а набряк, спричинений накопиченням гіалуронової кислоти.