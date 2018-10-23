Місиво з 19 авто у Києві: адвокат сказав, хто заплатить потерпілим

У випадку з ДТП у Києві на Печерську, де підйомний кран з несправними гальмами протаранив 19 автомобілів, усі вимоги про компенсацію, швидше за все, висуватимуться до власника даного транспортного засобу.

Таку думку у ефірі ObozTV висловив адвокат Єгор Штокалов. За його словами, вина власника полягає в тому, що саме він допустив в експлуатацію несправну машину.

"Ми бачимо, що це мобільний підйомний кран. І швидше за все, він належить якомусь роботодавцю водія. І швидше за все, це юридична особа", — уточнив Штокалов.

Однак він додав, що лише в тому випадку, якщо працівник перебував при виконанні своїх трудових обов'язків, вимоги висуватимуться до роботодавця.

"Якщо ж цей автомобіль належить йому (водію. — Ред.) або це не його робочий час, то вимоги будуть висуватимуться до нього особисто, як до фізичної особи", — підсумував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна ДТП сталася 23 жовтня у Києві, на бульварі Лесі Українки. Як повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві, винуватцем аварії став автокран, у якого, за словами його водія, відмовили гальма.

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