Кривава ДТП під Києвом: з'явилися нові подробиці і фото 18+

Смертельна ДТП біля Глевахи сталася через те, що водій Volkswagen підрізав маршрутку Sprinter, яка гальмувала біля зупинки.
Як передає "Інформатор", аварія сталася близько 19:00 на трасі Одеса-Київ. За словами очевидців, легковий автомобіль їхав на високій швидкості, тому зіткнення було досить сильним.
Від удару Sprinter занесло на іншу сторону дороги, ззаду він повністю розбитий і зім'ятий.
Водій Volkswagen залишився цілий, завдяки подушці безпеки в авто. 13 пасажирів маршрутки госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
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Аварія в Глевасі
kiev.informator
Аварія в Глевасі
kiev.informator
Аварія в Глевасі
kiev.informator
Аварія в Глевасі
kiev.informator
Аварія в Глевасі
kiev.informator
Аварія в Глевасі
kiev.informator
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули більше 1,6 тисяч осіб і майже 17 тисяч отримали травми.
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