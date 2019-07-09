Кримінал іде на вибори: Київ віддадуть ОЗУ?

Виросло вже кілька поколінь киян, які про криваві бандитські розборки на вулицях Києва у 90-х можуть лише прочитати в інтернеті або почути в переказі від старших.

Але історія циклічна, і коли в країні відчувається вакуум влади, першим на це реагує криміналітет із надією повернути собі колишній вплив. Саме такі процеси відбуваються просто зараз у столиці.

Так, часи змінилися. Київ — більше не поле побоїщ кримінальних угруповань і "стрілок", а місто з претензіями бути Європою. Територію впливу більше не завоюєш, хвацько примчавши на тонованих БМВ з автоматниками і розстрілявши тих, хто чинитиме опір. В ОЗУ тепер інший шлях — через політику. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Йдеться про події у Святошинському районі, де на 219 мажоритарному окрузі балотуються, за даними ЗМІ, відразу двоє висуванців від криміналу. Обидва історично пов'язані зі зловісно знаменитою ОЗУ Савлохових, яке тримало у страху весь Київ у 90-і. Перший — ресторатор і шоумен Микола Тищенко (у минулому — Коля Оболонський, бригадир з оточення згаданої ОЗУ), кандидат від "Слуги народу". Другий — Ваган Товмасян, бізнесмен і депутат Київради з фракції "Батьківщина", член відомої кримінальної сім'ї Товмасянів із Дніпра, що стояла біля витоків зародження цього самого злочинного угруповання.

В кінці 90-х Тищенко вийшов із цієї банди, Товмасян тоді був ще відносно молодим, але злочинні зв'язки у кожного із них збереглися.

Микола Тищенко — бригадир банди?

Більшість киян знають Миколу Тищенка як власника мережі дорогих ресторанів "Наша карта", а також шоумена-телеведучого.

Але гроші у Колі Оболонського на ведення бізнесу, судячи з усього, з'явилися не на рівному місці. Як свідчать журналістські розслідування, фундаментом для ресторанної мережі, ймовірно, стали саме ті криваві гроші з бурхливих 90-х. За даними ЗМІ, Тищенко не був настільки впливовий в ті часи, він був бандитом середньої руки — бригадиром на підхваті в ОЗУ Савлохових. Зате був чудовою ширмою для кримінальних фінансових потоків. Адже не секрет, що ресторани (як і пральні за часів Аль Капоне) — один із найпопулярніших способів відмивання злочинних грошей.

Микола Тищенко Медіаняня

Ось що про ОЗУ Савлохових писали в оперативно-розшукових документах, що збереглися з 90-х років: "За часів розквіту угруповання нараховувало понад 1000 активних членів. Володіло великою кількістю вогнепальної зброї, боєприпасів, автотранспортом, сучасними засобами зв'язку. Більшість офісів обладнано спецзасобами аудіо- і відеоконтролю. Формування має стійкий характер мафіозної спрямованості, чітку внутрішню структуру, з розподілом ролей, розвідку і контррозвідку. Мають міжнародні, ділові та кримінальні контакти у США, Німеччині, Польщі та Росії".

У статті "Кримінальна розвідка УБОЗу" про вихід Тищенка з ОЗГ Савлохових у 1999 році писалося: "У Савлохових відбулося загострення відносин із "Колею Оболонським" — "бригадиром", який взяв курс на "відкол" від угруповання. Брати Тимур і Руслан намагалися привести до тями Миколу Тищенка. Але він призначив "стрілку" в офісі "Дженерал Моторс", (який "кришували" брати Савлохови), "Оболонський" приїхав у супроводі двадцяти осіб. І, незважаючи на погрози з боку братів, він залишився при власній думці. Однак після цього почав пересуватися містом зі значною охороною".

Те, що Микола Тищенко обертався у кримінальних колах, підтверджують не тільки рапорти правоохоронців. У 2017 року іспанська поліція провела масштабну спецоперацію із затримання громадян з колишнього СРСР, які займалися відмиванням грошей, в ході неї було затримано Степана Черновецького (син ексмера столиці), Армана Маїляна та інших. В іспанській пресі опублікували фото, де поруч із названими фігурантами у характерному для 90-х червоному піджаку фігурує Микола Тищенко.

До речі, у трагічні часи Майдану, коли на вулицях столиці проходили протести і гинули люди, Коля Оболонський називав Революцію Гідності "підривом і розхитуванням підвалин української держави".

Більше того, у 2015 році в розпал війни з Росією Микола Тищенко, наприклад, позував із довіреною особою Путіна співаком Тіматі на курортному відпочинку.

Товмасян — виходець із кримінальної сім'ї?

Ваган Товмасян — особистість менш відома, ніж Микола Тищенко. Але і про нього є що розповісти. Якщо коротко — путівку в життя Товмасяну дали родинні зв'язки з одним із творців ОЗУ Савлохових Кареном Товмасяном, який неодноразово світився в оперативках правоохоронних органів. Втім, факти цієї спорідненості Ваган постійно намагається приховати.

Перебравшись із Дніпра до Києва, Ваган Товмасян закінчив престижний Інститут міжнародних відносин, а потім, згідно з офіційною біографією, зайнявся бізнесом. А точніше почав утримувати столичний авторинок на Окружній, який дозволив не тільки тримати руку на пульсі одного з найбільш прибуткових кримінальних видів бізнесу в країні, але і легалізувати капітали злочинного походження.

За свою недовгу політичну кар'єру Товмасян встиг замазатися не лише у цілій купі майнових скандалів (як приклад — у 2010 році Товмасян, за сприяння тодішньої міської влади, захопив приміщення площею 816 кв. м у дітей з клубу "Джерело" у Святошинському районі столиці), а й відзначився співпрацею з Партією регіонів і режимом Януковича. Ймовірно, саме близьке знайомство з відомим "регіоналом" Ельбрусом Тедеєвим, якого дуже любили покійні Борис і Таймураз Савлохови, дало Вагану Товмасяну "зелене світло" для вступу в Партію регіонів.

Співпраця з регіоналами була дуже щільною. Компанія Товмасяна ТОВ "Киеваэропроект" розробляла проектну документацію для будівництва вертолітного майданчика в резиденції втікача-президента. Відповідні документи журналісти виловили з Київського моря разом із іншими документами після того, як Янукович залишив країну.

Після революції, регіонал Товмасян швидко перебрався під нові прапори і став членом "Батьківщини", а водночас — і одним із найбагатших депутатів Київради. Про користь роботи Товмасяна як міського депутата особливо нічого не відомо.

Зате багато відомо про шкоду. У 2016 році рейдерському захопленню Товмасяном столичного парку "Орлятко" було присвячено ціле розслідування у програмі "Слідство.інфо".

Було

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За даними журналістів, фактично Товмасян віджав у міста 10 гектарів землі в рекреаційній зоні. І звів посередині парку з порушенням усіх мислимих норм і законів власний розважальний центр "Орлі".

Того ж 2016 року Товмасян, ймовірно, намагався повторити схему із захопленням іще одного столичного парку — "Інтернаціональний" (проспект Леся Курбаса, Святошинський район Києва). Але не вдалося.

До речі, на виборах у липні 2019 року "Батьківщина" відмовилася підтримувати висування Товмасяна. Мабуть, усвідомили, що наявність настільки одіозного діяча у своїх лавах шкодить репутації партії. Так що Товмасяну довелося реєструватися самовисуванцем.

Крім перебування в ОЗУ Савлохових, Миколу Тищенка і Вагана Товмасяна об'єднує і повна неперебірливість у зв'язках із відвертими ворогами України. Якщо Тищенко позує з довіреною особою Путіна на відпочинку, то Товмасян взагалі веде бізнес із "ЛНР". Принаймні, в одній із його фірм "Ад Астер Логистик" співзасновником є Віктор Пеннер — кандидат на виборах глави "ЛНР" і соратник ексглави цього терористичного формування Миколи Плотницького. Віктор Пеннер перебуває у реєстрі осіб, які переховуються від органів влади з формулюванням "створення терористичної групи чи терористичної організації".

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