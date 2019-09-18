Кричав "Альона!" Спливла любовна версія "захоплення" моста Метро

Військовий із Криму Олексій Бєлько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, зробив це через зраду коханої дівчини.
Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Страна".
За словами правоохоронців, Бєлько нібито не висував жодних політичних вимог, а "пережив психічне потрясіння на особистому ґрунті".
Міст Метро мінували в Києві: спливла любовна версія
Згадану дівчину звуть Альона. Вона нібито зрадила Бєлька з військовим з іншої частини. Через це, за словами поліції, у підозрюваного затьмарився розум.
Як розповіли правоохоронці, на мосту він кричав: "Альона! Альона!"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 18 вересня в Києві на мосту Метро чоловік влаштував стрілянину, погрожуючи підірвати конструкцію.
Через НП заблокували одну з гілок столичного метро. Незабаром роботу відновили.
"Терориста" з моста Метро затримала поліція.
Раніше стало відомо, що чоловік, який захопив міст, є вихідцем із Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.
Фоторепортаж із місця подій можна подивитися тут.
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