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18 вересня • оновлено в 22:58
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Кричав "Альона!" Спливла любовна версія "захоплення" моста Метро

1.7т Читати матеріал російською

Військовий із Криму Олексій Бєлько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, зробив це через зраду коханої дівчини.

Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Страна".

За словами правоохоронців, Бєлько нібито не висував жодних політичних вимог, а "пережив психічне потрясіння на особистому ґрунті".

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Міст Метро мінували в Києві: спливла любовна версія

Міст Метро мінували в Києві: спливла любовна версія

Згадану дівчину звуть Альона. Вона нібито зрадила Бєлька з військовим з іншої частини. Через це, за словами поліції, у підозрюваного затьмарився розум.

Як розповіли правоохоронці, на мосту він кричав: "Альона! Альона!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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