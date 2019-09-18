Кричав "Альона!" Спливла любовна версія "захоплення" моста Метро

Військовий із Криму Олексій Бєлько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, зробив це через зраду коханої дівчини.

Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Страна".

За словами правоохоронців, Бєлько нібито не висував жодних політичних вимог, а "пережив психічне потрясіння на особистому ґрунті".

Міст Метро мінували в Києві: спливла любовна версія

Згадану дівчину звуть Альона. Вона нібито зрадила Бєлька з військовим з іншої частини. Через це, за словами поліції, у підозрюваного затьмарився розум.

Як розповіли правоохоронці, на мосту він кричав: "Альона! Альона!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 18 вересня в Києві на мосту Метро чоловік влаштував стрілянину, погрожуючи підірвати конструкцію.

Через НП заблокували одну з гілок столичного метро. Незабаром роботу відновили.

"Терориста" з моста Метро затримала поліція.

Раніше стало відомо, що чоловік, який захопив міст, є вихідцем із Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.

Фоторепортаж із місця подій можна подивитися тут.

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