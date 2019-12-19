Крала у пенсіонерів: у Києві піде під суд керівниця відділення "Укрпошти"

У Києві прокуратура звинуватила керівника одного з відділень "Укрпошти" у привласненні пенсій на понад 90 тисяч гривень.

Як повідомила прокуратура Києва у Facebook, відповідно до матеріалів справи, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівник поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тисяч гривень.

Ці кошти призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

У Києві піде під суд керівниця відділення "Укрпошти" Facebook/Укрпошта

Дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Обвинувальний акт передано до Шевченківського районного суду Києва. Злочиниці загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років.

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