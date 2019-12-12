Ковзанка перед Офісом президента: в КМДА пояснили нововведення

Біля будівлі Офіс президента в Києві почали встановлювати ковзанку. Підставою для проведення робіт є контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою, отримана у столичному Департаменті міського благоустрою.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, зазначивши, що організатори розважального об'єкта мають погодження Державного управління справами.

"Організатори мають погодження балансоутримувача території – Державного управління справами. Із цим документом вони звернулися до столичного Департаменту міського благоустрою щодо відкриття контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою, яку, власне, й отримали в установленому порядку. Цей документ і є підставою для проведення робіт щодо встановлення ковзанки", – написав Поворозник.

Ковзанка біля Офісу президента Страна

Зазначимо, що ковзанка розташована практично перед входом до Офісу президента. Як повідомляє "Страна", її площа становитиме 12*24 метра, а встановлення займе 12 днів.

Також на огорожі встановлено напис, що ковзанка є соціальним проєктом у рамках філії "Зимової країни на ВДНГ".

Ковзанка біля Офісу президента Страна

Ковзанка біля Офісу президента Страна

Ковзанка біля Офісу президента Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Майдані Незалежності пройшла акція протесту "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустрічі в "нормандському форматі". Згорнули акцію після того, як стали відомі результати переговорів.

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