У Київській області ще один заражений: коронавірус підхопила молода дівчина

У Київській області збільшилася кількість заражених коронавірусом. Цього разу захворіла 21-річна дівчина.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Її госпіталізували до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Ігор Сапожко.

apostrophe.ua

"Тільки що отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки. Дівчині 21 рік", – зазначив він.

Дівчина перебуває в стані середньої тяжкості. За попередніми даними, вона контактувала з іноземцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 24 березня було зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!