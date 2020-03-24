У Київській області ще один заражений: коронавірус підхопила молода дівчина

У Київській області збільшилася кількість заражених коронавірусом. Цього разу захворіла 21-річна дівчина.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Її госпіталізували до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Ігор Сапожко.
apostrophe.ua
"Тільки що отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки. Дівчині 21 рік", – зазначив він.
Дівчина перебуває в стані середньої тяжкості. За попередніми даними, вона контактувала з іноземцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 24 березня було зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".