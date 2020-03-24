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24 березня • оновлено в 20:10
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Коронавірусом у Київській області заразилася 21-річна дівчина

14.7т
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У Київській області збільшилася кількість заражених коронавірусом. Цього разу захворіла 21-річна дівчина.

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Її госпіталізували до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Ігор Сапожко.

У Київській області ще один заражений: коронавірус підхопила молода дівчина

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"Тільки що отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки. Дівчині 21 рік", – зазначив він.

Дівчина перебуває в стані середньої тяжкості. За попередніми даними, вона контактувала з іноземцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 24 березня було зафіксовано 15 випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Сосалка наверно
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Проститутка в общем.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Горелов Сергей, как говорит ваш ботоксный през - девушка с низкой социальной ответственностью...
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