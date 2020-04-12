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12 квітня • оновлено в 12:48
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Коронавірусом у Києві захворіло ще 20 людей: Кличко повідомив подробиці

4.3т
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У Києві лабораторно підтвердили ще 20 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Усього у столиці 416 випадків захворювання.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Серед нових інфікованих 5 жінок віком від 49 до 60 років та 15 чоловіків віком від 19 до 74 років. Один з нових хворих – медик.

"До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", – зазначив Кличко.

Київ на карантині

Київ на карантині

Мер міста вкотре закликав киян залишатися вдома на час карантину у зв'язку зі стрімким поширення коронавірусу в Україні.

"Друзі! Я розумію, що сьогодні свято – Вербна неділя. Розумію, що всі втомилися сидіти вдома. Але закликаю вас: не ризикуйте, залишайтеся вдома! Бережіть себе!" – зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня у Києві офіційно підтвердили 416 випадків інфікування COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 21-річний киянин Віктор Фантаєв заразився коронавірусом і розповів про те, як починалося і протікає його захворювання.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
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    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

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