На коронавірус у Києві захворіли понад 400 осіб за добу

У Києві станом на ранок 4 жовтня зафіксували 24 450 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 407 жителів столиці.

Відповідні дані з'явилися на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО, їх також підтвердив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Усього в Києві 420 летальних випадків, викликаних вірусом, з них за минулу добу – 8.

Захворіли:

216 жінок віком від 18 до 89 років;

157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

15 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 22 медики.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 72, у Дарницькому та Дніпровському – по 63 та в Солом‘янському районі – 40 випадків.

Не зменшується кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Усього в Києві від COVID-19 видужали вже 7864 жителі. За минулу добу хворобу подолали 207 осіб.

У Київській області за добу було виявлено 161 новий випадок інфікування, всього – 9752. Водночас померли 200 пацієнтів (+7 за добу), одужали – 5899 (+80 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 жовтня в Україні офіційно підтверджено 226 462 випадки коронавірусної інфекції. З них 4140 – виявлено за минулу добу.