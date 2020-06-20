Коронавірус у Києві: захворіли 76 осіб, один помер. Статистика за районами

Кияни 10:00, 20.06.2020 Оновлено: 10:38, 20.06.2020

За п'ятницю, 18 червня, коронавірусом у Києві заразилися 76 осіб, водночас один пацієнт помер.

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Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, всього підтверджено 4252 випадки інфікування, з них 97 – летальних.

За минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському – 15, Солом’янському – 11, Дарницькому та Святошинському – по вісім.

Статистика щодо коронавірусу в Києві
(Telegram Віталія Кличка)

Захворіли:

  • 36 жінок віком від 22 до 85 років;

  • 32 чоловіки віком від 18 до 74 років;

  • п'ять дівчаток від п'яи до 15 років та три хлопчики, яким два, сім та 17 років.

Також заразилися двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували п'ять пацієнтів, інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 59 людей. Усього COVID-19 подолав 1391 мешканець Києва.

Скриншот Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадків коронавірусної інфекції. З них 841 було виявлено за минулу добу.

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