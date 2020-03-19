Коронавірус у Києві: влада організувала допомогу пенсіонерам і закупила маски

Влада Києва організувала доставку продуктів, ліків і засобів гігієни для одиноких киян-пенсіонерів. На сьогодні понад 12 тисяч одиноких літніх людей потребують такої допомоги.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Він зауважив, що всі соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню інфекції Covid-19 та дотримуються правил гігієни, відвідуючи підопічних (щоб подивитися відео прессконференції, доскрольте до кінця).

"Ми розуміємо, що категорія населення віком 60+ є найбільш вразливою до коронавірусу. Саме тому ми організували доставку продуктів та необхідних засобів (ліків, засобів гігієни) для одиноких пенсіонерів. Щоб максимально обмежити їх контакти з іншими людьми", – сказав Кличко.

Також він повідомив, що у Київ надійшло 62 тисячі медичних масок, які замовило місто. За словами мера, наступного тижня Київ має отримати ще понад 100 тисяч масок, виготовлення яких замовили на українських підприємствах.

Він зауважив, що наразі ці медичні маски виготовляють. Також місто замовило маски закордоном. Наявні маски столична влада сьогодні поширює у лікарнях медикам, на комунальних підприємствах, працівникам поліції та на тих підприємствах, від роботи яких залежить життєдіяльність міста.

Крім того, за словами Кличка, у столичних медзакладах за минулий тиждень експрес-тести на коронавірус зробили 230-ти киянам. Він додав, що тести роблять виключно за рекомендацією лікаря і в медзакладах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, в умовах карантину через поширення коронавірусу.

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