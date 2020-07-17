Коронавірус у Києві пішов на спад: Кличко озвучив статистику на 17 липня.

На коронавірус у Київі за минулу добу, 16 липня, захворіли ще 76 осіб. Усього кількість хворих зросла до 6689 осіб.

Про це розповів очільник міста Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 17 липня. Так, серед нових хворих:

26 жінок віком від 18 до 83 років, 5 дівчаток – від 11 місяців до 13 років.

42 чоловіки віком від 18 до 84 років, троє хлопчиків від 3 місяців до 3 років.

До лікарень столиці госпіталізували сімох пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 126 осіб – це найбільша кількість тих, хто поборов хворобу, за увесь час пандемії (усього одужали – 2320 киян).

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі столиці (13), Деснянському (11), у Солом'янському та Шевченківському (по 9 випадків).

Нагадаємо, напередодні, 15 липня, захворювання виявили у 116 мешканців столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 16 осіб, проте одужали за цей час 86 жителів області, померла одна людина.