Головна Новини
27 квітня • оновлено в 12:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Коронавірус у Києві перейшов позначку в 1200 хворих: свіжі дані

929
Читати матеріал російською

У Києві станом на понеділок, 27 квітня, підтверджено вже 1220 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 32 хворих.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 27 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед нових заражених 2 медики. Захворіли за добу 11 жінок і 21 чоловік.

Всього померли 23 людини (+1 летальний випадок за добу), а одужали 60.

Коронавірус у Києві перейшов позначку в 1200 хворих

Коронавірус у Києві перейшов позначку в 1200 хворих

Серед чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання – 20 семінаристів із Києво-Печерської Лаври. Одного пацієнта госпіталізували в Олександрівську лікарню. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами мера, головне, щоб кількість хворих не зросла, тому наступні два тижні стануть найважчими і не варто недооцінювати небезпеку.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні зафіксовано вже 9009 випадків коронавірусу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • В Україні запустять масове тестування на антитіла на коронавірус: Степанов назвав терміни.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги