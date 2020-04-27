Коронавірус у Києві перейшов позначку в 1200 хворих: свіжі дані

У Києві станом на понеділок, 27 квітня, підтверджено вже 1220 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 32 хворих.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 27 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед нових заражених 2 медики. Захворіли за добу 11 жінок і 21 чоловік.

Всього померли 23 людини (+1 летальний випадок за добу), а одужали 60.

Коронавірус у Києві перейшов позначку в 1200 хворих

Серед чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання – 20 семінаристів із Києво-Печерської Лаври. Одного пацієнта госпіталізували в Олександрівську лікарню. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами мера, головне, щоб кількість хворих не зросла, тому наступні два тижні стануть найважчими і не варто недооцінювати небезпеку.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні зафіксовано вже 9009 випадків коронавірусу.

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