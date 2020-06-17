Коронавірус у Києві не відступив: за добу підтвердили 41 випадок

Станом на середу, 17 червня, кількість заражень коронавірусом (COVID-19) у Києві досягла 4026. З них 41 було виявлено за останню добу. Захворіли, зокрема, троє медиків.

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Про це на брифінгу заявив мер української столиці Віталій Кличко, зазначивши, що 17 червня жертвами пандемії стали двоє киян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очільника міста, за минулу добу занедужали:

26 жінок віком від 20 до 81 року;

10 чоловіків віком від 25 до 75 років;

одна семирічна дівчинка та четверо хлопчиків віком від одного до шести років.

Статистика щодо коронавірусу в Києві на 17 червня Telegram-канал Віталія Кличка

Що стосується пацієнтів, які потребували госпіталізації, то їх нарахували дев'ять. Решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 66 людей. Усього коронавірус подолали 1230 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 11 та в Голосіївському – п'ять", – зазначив Кличко.

Також він акцентував увагу на тому, що 12% (582 особи) від усіх хворих на COVID-19 в Києві становлять медики, які заразилися на роботі.

Ситуація з коронавірусом у Києві Скриншот сторінки

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