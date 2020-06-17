Коронавірус у Києві не відступив: за добу підтвердили 41 випадок

Станом на середу, 17 червня, кількість заражень коронавірусом COVID-19 в Києві досягла 4 026. З них 41 було виявлено за останню добу. У тому числі захворіли троє медиків.

Про це на брифінгу заявив мер української столиці Віталій Кличко, зазначивши, що 17 червня жертвами пандемії стали двоє киян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очільника міста, за минулу добу захворіли:

26 жінок віком від 20 до 81 року;

10 чоловіків віком від 25 до 75 років;

одна дівчинка, якій 7 років, та 4 хлопчиків віком від 1 до 6 років.

Статистика щодо коронавірусу в Києві на 17 червня

Що стосується пацієнтів, які потребували госпіталізації, то їх нарахували 9. Решта хворих перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 66 людей. Усього коронавірус подолали 1230 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 11 та в Голосіївському – 5 випадків", – зазначив Кличко.

Також він акцентував увагу на тому, що 12% (582 особи) від усіх хворих на коронавірус в Києві становлять медики, які заразилися на роботі.

Ситуація з коронавірусом у Києві

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