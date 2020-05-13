Коронавірус у Києві атакує дітей: Кличко терміново звернувся до батьків

Гліб Іванов Кияни 13:10, 13.05.2020 Оновлено: 14:04, 13.05.2020

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці коронавірусом заражено 126 дітей – 17 із них перебувають у лікарнях міста.

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Про це він розповів під час брифінгу 13 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За словами мера, нездужають від немовлят до підлітків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вчора ввечері був у міській дитячій інфекційній лікарні. Так я вам скажу, усі бокси в ній заповнені хворими дітьми й пацієнтами з підозрою на коронавірус. Я ще раз закликаю батьків: не ведіть дітей на майданчики, в публічні місця, не відпускайте безконтрольно гуляти. Ви несете відповідальність за здоров’я своєї дитини. Не будьте легковажними!" – звернувся до киян Кличко.

Він також показав репортаж із лікарні, який зняв на телефон.

kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 заражень коронавірусом COVID-19.

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Кияни

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