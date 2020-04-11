Коронавірус нещадно атакує Київ: уже 7 жертв, майже 400 інфіковані

За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом у Києві зросла на 48 осіб, помер один заражений.

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Тривожну динаміку поширення COVID-19 опублікував мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Так, всього у Києві зафіксовано вже 396 підтверджених випадків захворювання.

Віталій Кличко kp.ua

Захворіли:

20 жінок у віці від 21 до 82 років

24 чоловіки у віці від 20 до 82 років

Три дівчинки у віці 3, 11 і 15 років і 12-річний хлопчик.

Серед киян, які захворіли за минулу добу – п'ять медиків. У лікарні госпіталізували 24 пацієнтів. Решта лікується вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати! Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", – наголосив Кличко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 21-річний киянин Віктор Фантаєв заразився коронавірусом і розповів про те, як починалося і протікає його захворювання.