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11 квітня • оновлено в 17:56
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Коронавірус нещадно атакує Київ: уже 7 жертв, майже 400 інфіковані

9.6т
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За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом у Києві зросла на 48 осіб, помер один заражений.

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Тривожну динаміку поширення COVID-19 опублікував мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Так, всього у Києві зафіксовано вже 396 підтверджених випадків захворювання.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

kp.ua

Захворіли:

  • 20 жінок у віці від 21 до 82 років

  • 24 чоловіки у віці від 20 до 82 років

  • Три дівчинки у віці 3, 11 і 15 років і 12-річний хлопчик.

Серед киян, які захворіли за минулу добу – п'ять медиків. У лікарні госпіталізували 24 пацієнтів. Решта лікується вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

Коронавірус нещадно атакує Київ: уже 7 жертв, майже 400 інфіковані

"Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати! Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", – наголосив Кличко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, 21-річний киянин Віктор Фантаєв заразився коронавірусом і розповів про те, як починалося і протікає його захворювання.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Луньков Алекс
Луньков Алекс
Нещадно атакует...Я все понимаю, но все же вопрос остается: зачем нагнетать истерию?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если шановним интересно: я сегодня утром спросил у консьержа, говорит, что у нас в доме пока нет больных, слава Богу... у нас моют чем-то хлорсодержащим даже лифты, протирают все ручки... мусор со двора вывозят как обычно, ежедневно, даже в воскресенье... подъезд у нас один, дом 32 этажа, Москва...........
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Кияни

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    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

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