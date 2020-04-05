Коронавірус нещадно атакує Київ: 4 людини загинули, 245 інфікованих

За минулу добу, 4 квітня, в Києві підтвердили 31 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19, з них один летальний. Всього в столиці зафіксували 245 випадків зараження і чотири смерті.

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Як повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, за добу захворіли 18 жінок у віці від 21-го до 78-ти років і 13 чоловіків у віці від 19-ти до 78-ми років. Один 71-річний чоловік помер.

За його словами, 10 пацієнтів були госпіталізовані в столичні лікарні, 21 лікується вдома на самоізоляції, під контролем медиків.

"Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали недавно закордон. Інші кордонів України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", – йдеться в повідомленні.

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