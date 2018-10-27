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''Конопля лікує'': в Києві влаштували черговий марш за легалізацію ''трави''

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві під будівлею Кабінету міністрів проходить чергова мирна акція під назвою "Конопляний Марш Свободи" з вимогою частково декриміналізувати вживання марихуани.

У ній беруть участь близько 200 активістів. Вони тримають плакати з написами: "# Конопля лікує", "Медичний канабіс - наше право", "За якісні ліки з конопель", "Україна. Реформи. Конопля" та інше, повідомляє "Укрінформ".

Активісти також малюють кольоровою крейдою написи "#Конопля лікує".

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На місці проведення акції присутні близько 50 правоохоронців.

"Сьогодні ми прийшли під будівлю Кабінету міністрів, щоб запитати, хто зволікає у виконанні державної стратегії України щодо наркотиків. Стратегія є і вона чітко прописана, її терміни - це 2018-2020 роки. Цей рік майже закінчується, а зрушень не дуже багато", - сказала прес-секретар Маршу Тетяна Кузьменко.

''Конопля лікує'': в Києві влаштували черговий марш за легалізацію ''трави''
''Конопля лікує'': в Києві влаштували черговий марш за легалізацію ''трави''

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно рік тому у Києві проходив такий же марш з тими ж вимогами, але за цей час питання не вирішилося.

Місце
УкраїнаКиїв
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чорний Жупан
чорний Жупан
Когда куришь коноплю, немного согреваешься... потому можно экономить газ!
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