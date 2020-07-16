Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці

Гліб Іванов Кияни 15:03, 16.07.2020 Оновлено: 15:04, 16.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко анонсував проєкт із створення нової зручної та стильної робочої форми для працівників комунальних служб столиці.

Про це міський голова розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, за допомогою Ukrainian Fashion Week влада міста залучила кількох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева.

Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер

"Вони вже розробили і представили на нашій спільній зустрічі ескізи форми для комунальних служб Києва. Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", – написав мер.

Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер

Кличко зазначив, що моделі від дизайнерів будуть окремо представлені на показі Ukrainian Fashion Week уже в вересні. Виготовлення робочого одягу для комунальників буде замовлено в українських виробників.

"Я переконаний, в європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі!", – наголосив він.

Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер
Facebook / Кличко – мер
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