Мер Києва Віталій Кличко анонсував проєкт із створення нової зручної та стильної робочої форми для працівників комунальних служб столиці.

Про це міський голова розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, за допомогою Ukrainian Fashion Week влада міста залучила кількох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева.

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

"Вони вже розробили і представили на нашій спільній зустрічі ескізи форми для комунальних служб Києва. Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", – написав мер.

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Кличко зазначив, що моделі від дизайнерів будуть окремо представлені на показі Ukrainian Fashion Week уже в вересні. Виготовлення робочого одягу для комунальників буде замовлено в українських виробників.

"Я переконаний, в європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі!", – наголосив він.

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер

Комунальників Києва вдягнуть у форму від українських дизайнерів: Кличко розповів подробиці Facebook / Кличко – мер