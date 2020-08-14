Компанію, пов'язану з Кучером та Комарницьким, викрили у незаконному видобутку піску у Києві

Представники компанії "КПС-ГРУПП", яка займається незаконним видобутком копалин на вулиці Промисловій у Києві, фактично визнали, що ведуть свою діяльність незаконно.

Так, у Міністерстві юстиції в Офісі протидії рейдерству, де відбувся розгляд скарги від Департаменту земельних ресурсів на антирейдерській колегії, представник заявив, що компанія підписала договір оренди з ТОВ "Мостобуд", яку пов'язують із "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким та президентом "Укрбуду" Сергієм Кучером, і нібито отримала земельну ділянку у користування, передає "СтопКор". Водночас відповідного рішення від Київради не було.

"При підписанні договору між ТОВ "КПС-ГРУПП" та компанією "Мостобуд" щодо оренди земельної ділянки, що підпорядковується Київраді, нібито відбувся перехід права. На питання членів антирейдерського колегіуму, чи Київрада передала права на земельні ділянки, представник відповів, що сам орендар, себто "Мостобуд", передав права. Це відбулось через відсутність відповіді Київради на їхнє звернення. За словами представника, компанія керувалась загальними нормами закону, проте Київрада не передавала права третім компаніям", – зазначає журналістка.

На колегіумі розглядалося питання законності ухвалення рішення нотаріусом про передачу земельної ділянки, на якій колись розташовувалося підприємство "Мостобуд".

"Особисто мені здалося, що комісія має конструктивну позицію. І хоча за словами заступниці міністра Ольги Оніщук, рішення не виноситься сьогодні, я думаю, що воно буде однозначним і у рамках закону. Нотаріус прийняв рішення, керуючись своїми особистими думками, не дослідив питання та однобоко і заангажовано прийняв рішення на користь зацікавленої сторони", – повідомив голова Української асоціації видобувачів піску Вадим Пелих.

Представники поставили єдине запитання, на яке представники "КПС-ГРУПП" не змогли дати прямої відповіді. На переконання депутата Київради Ігоря Мірошниченка, вона їм невигідна.

"Чи погоджувала Київська міська рада договір оренди чи суборенди ділянки, на якій розташоване майно ТОВ "КПС-ГРУПП"? Не погоджувала. Жодних юридичних взаємин Київська міська рада як орендодавець та "КПС-ГРУПП", що користується цією земельною ділянкою, не мали. Значить, запис у реєстрі власності про право оренди земельної ділянки є незаконним. Тому ми розраховуємо на однозначну відповідь антирейдерської колегії", – зауважив Мірошниченко.

Депутат Київради Мірошніченко виступає на колегіумі Фото: СтопКор

Він зазначив, що незаконний видобуток річкового піску з Дніпра і його складування на ділянці близько 17 га потрібно зупинити.

"Взагалі абсурдним є право претендувати на земельну ділянку на підставі реєстрації майна, загальна площа якого не перевищує 150 кв м. Дуже смішно виглядають аргументи компанії "КПС-ГРУПП", компанії "Мостобуд" та їхніх поплічників, які зареєстроване майно називають виробничою базою. Ми бачили це майно: це будки охорони, які не мають жодного стосунку до виробничої бази. Ці будки охорони слугують прихистком у темну пору доби для бандитів, які захищають незаконно намитий пісок", – сказав він.

Колегія перейшла до закритого засідання, рішення опублікують на офіційному сайті Мін’юсту.

Нагадаємо, У Голосіївському районі на ділянці в 17 га незаконно видобувають та зберігають річковий пісок. За інформацією депутата Київради Ігоря Мірошниченка, пісок вивозять безконтрольно – без будь-яких дозвільних документів і без перешкод з боку правоохоронців. На очах у депутатів і громади крадії наживаються на мільйони гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру генеральному директору одного зі столичних підприємств. Його підозрюють у незаконному видобутку піску та розтраті довіреного майна в особливо великих розмірах.