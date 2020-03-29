У неділю, 29 березня, помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19.

Про це повідомив у Facebook президент Конфедерації будівельників України, екс-заступник міністра регіонального розвитку, колишній перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе.

"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", – написав він.

Колишній заступник глави Київської ОДА помер від коронавірусу Facebook Льва Парцхаладзе

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса підтвердили коронавірус COVID-19.

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