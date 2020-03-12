Коли з'являться експрес-тести та чому закрили школи: Кличко відповів на 5 питань про карантин у Києві

Мер Києва Віталій Кличко подякував киянам та відповідальному бізнесу, які відреагували на протиепідемічні обмеження, запроваджені містом, щоб убезпечити мешканців столиці від можливого інфікування коронавірусом.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Сьогодні в столиці перший день діють протиепідемічні обмеження. Запровадили ми їх на упередження. Щоб убезпечити мешканців міста від можливого інфікування коронавірусом. Київ живе і працює. Але дещо в інших умовах. І я вдячний киянам за розуміння, за відповідальне ставлення до свого здоров‘я і безпеки оточуючих", – сказав Кличко.

Віталій Кличко Скріншот

Також мер Києва подякував відповідальному бізнесу, який відреагував на заходи, запроваджені містом. Зокрема, мережам кінотеатрів, що скасували сеанси. Розважальним центрам, що призупинили роботу.

"Тим, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів, нагадаю, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Бо йдеться про безпеку і здоров'я мешканців міста!" – додав він.

Разом з тим, Кличко відповів на п'ять запитань, які найчастіше ставлять йому користувачі в соціальних мережах. Зокрема, чи будуть дезінфікувати метро та автобуси, чому закривають садки і школи, якщо діти не хворіють. Навіщо місту такі обмежувальні заходи, якщо у Києві немає хворих на коронавірус. Що робити батькам, діти яких сьогодні не відвідують школи і садки через протиепідемічні заходи. Та коли в місті з'являться експрес-тести на виявлення коронавірусу.

Так, мер пояснив, що із січня увесь рухомий склад громадського транспорту столиці двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами.

На питання, чому закривають садки і школи, якщо діти не хворіють, Кличко зауважив, що за даними ВООЗ, яка вчора оголосила пандемію, захворюваність серед дітей складає до 3%. Але інфіковані діти все одно є переносниками вірусу. Тому перебування великих груп в закритому просторі несе небезпеку.

kiev.klichko.org

"Багато моїх колег з інших країн продовжують акцентувати на тому, що якби вчасно вжили протиепідеміологічних заходів, то ситуація в їх країнах виглядала б зараз інакше", – пояснив міський голова.

Батькам, діти яких сьогодні не відвідують школи і садки через протиепідемічні заходи, Кличко порекомендував скористатися оплачуваними та соціальними відпустками, правом на неповний робочий день.

"Здоров’я дорожче за тимчасові незручності. Попри те, що смертність від коронавірусу оцінюється як невисока, до 3%, його здатність поширюватись перевищує показники звичайних вірусів. Крім того, відкладені наслідки для організму досі не вивчені", – наголосив він та поінформував, що експрес-тести на виявлення коронавірусу вже в Києві.

"Місто вже отримало половину з 5-ти тисяч швидких тестів, які замовило. Очікується наступна партія. Тести на коронавірус киянам з підозрою на захворювання робитимуть в медзакладах столиці", – сказав мер.

Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, з 12 березня до 31 березня:

• призупиняється освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;

• призупиняється освітній процес у вищих навчальних закладах на території Києва;

• обмежується проведення спортивних заходів;

• призупиняється робота театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів тощо;

• призупиняється робота розважальних центрів;

• призупиняється робота розважальних зон у шопінг-молах;

• обмежується проведення масових заходів (понад 60 осіб), до участі в заходах допускають лише осіб, які пройшли термометрію;

• не допускаються до роботи працівники підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Комісія рекомендувала навчальним закладам внести зміни в навчальні плани та перейти на дистанційну форму освіти на період обмежень.

Керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності мають посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до 60 осіб), дотримуватись нормативних показників температури повітря, здійснювати наскрізне провітрювання в приміщеннях.

В адмінбудівлях, приміщеннях КМДА, РДА і ЖЕКів, торговельних закладах та закладах харчування, приміщеннях прийому громадян має бути забезпечений вхідний санітарний контроль.

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