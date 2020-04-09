Коли запрацює метро у Києві? З'явилася офіційна відповідь

Світлана Гудкова Кияни 12:41, 9.04.2020 Оновлено: 12:49, 9.04.2020

КП "Київській метрополітен" попередньо готовий відновити роботу одразу після закінчення карантину 24 квітня.

В будь-якому разі рішення про відкриття метро ухвалюватиметься урядом, повідомила у коментарі OBOZREVATEL спікерка підприємства Наталія Макогон.

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"Ми працюємо за постановою уряду, якою наразі обмеження введені до 24 квітня. Якщо буде інша постанова уряду, ми будемо її виконувати. Вся інфраструктура у нас готова до відновлення роботи будь-якої миті, коли буде відповідне розпорядження", – сказала вона.

Наразі ж службовці метрополітену працюють у звичайному режимі і виконують необхідні ремонтні роботи у підземці.

Метро Києва

"У нас відбувається заміна шпал, рейок, ремонти у тунелях, побілка, фарбування, заміна електрообладнання. Відбуваються ремонти вагонів, ескалаторів, капітальні ремонти проводяться на станціях "Золоті ворота" і "Майдан Незалежності", – розповіла Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ написали про те, що роботу метро у Києві, призупинену у зв'язку з карантином по всій Україні, можуть відновити 8-9 травня.

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