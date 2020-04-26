Коли запрацює метро у Києві: у підземці спростували озвучені дати

У Київському метрополітені спростували поширену раніше інформацію щодо дати відновлення роботи підземки. Наразі конкретних строків відновлення роботи метро немає.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, розповсюджена в деяких ЗМІ, про можливі дати – не відповідає дійсності. Згідно з Постановою Кабміну наразі карантинні заходи, в тому числі щодо метро, продовжено до 11 травня", - зазначено у повідомленні.

Адміністрація підземки закликає перевіряти інформацію і шукати новини щодо відновлення роботи метрополітену виключно на офіційних ресурсах.

"Нагадуємо, що офіційні сторінки київського метрополітену – це сайт metro.kyiv.ua та сторінки тільки у мережах ФБ та Твіттер (Kyivmetroalerts (всі новини) і kyivmetroalert (зміни в роботі). У нас НЕМАЄ каналу в Телеграм. Просимо використовувати інформацію з достовірних джерел", - підкреслили у столичному метрополітені.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував відновлення роботи столичного метрополітену влітку. За словами глави уряду, запрацювати метро може не раніше ніж за місяць після закінчення карантину. За умови, якщо карантинні обмеження не будуть продовжені після 11 травня, запустити метро Шмигаль пообіцяв 10 червня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!