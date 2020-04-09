Коли відкриють метро у Києві та знімуть карантин: ЗМІ дізналися дату і отримали відповідь

Роботу метро у Києві, призупинену у зв'язку з карантином по всій Україні, можуть відновити 8-9 травня.

Навантаження на метрополітен будуть підвищувати поступово. Про це з посиланням на джерело, наближене до уряду пише "Апостроф".

"У разі припинення карантину чи його істотного пом'якшення – наприклад, відновлення громадського транспорту, зокрема, роботи метрополітену – це питання розглядатиметься після травневих свят", – розповіло джерело.

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За його даними, якщо статистика захворюваності піде на спад, розглядатимуться два варіанти – значне пом'якшення карантину або його повне припинення. Основним питанням назвали відновлення роботи громадського транспорту, щоб до середини травня увійти в робочий режим.

У КП "Київський метрополітен" OBOZREVATEL прояснили ситуацію. Спікерка підприємства Наталія Макогон заявила, що метро попередньо може відновити роботу відразу після закінчення карантину 24 квітня, проте це рішення в будь-якому випадку буде ухвалюватися урядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розробляє план зі зняття карантину, проте це відбудеться вже у травні.

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