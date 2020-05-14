Коли і як у Києві відкриють метро: в мерії поділилися ексклюзивними подробицями

Метро Києва після відновлення роботи не обмежуватиме вхід тільки для категорій громадян зі спецперепустками, але всі пасажири будуть зобов'язані носити маски та рукавички.

Крім того, збільшення вартості проїзду в метрополітені не планується. Про це в ефірі ObozTV розповів радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, рішення про відновлення роботи метрополітену має ухвалити уряд, оскільки саме постановою Кабміну метро в Києві було закрито на карантин.

Разом із тим він наголосив, що обмеження в роботі метрополітену можуть призвести до кілометрових черг на вході на станції. "Метро за спецперепустками працювати не може, тому що черга на кожній станції буде кілометри 3 без години-пік. Якщо ми будемо регулювати посадку у вагони метро, ми зіб'ємо весь графік його роботи", – сказав Бондаренко.

Обмеження входу в метро особам категорії 60+ також спричинять кілометрові черги, переконаний він. "Як контролювати, що людина не працює на підприємстві, яке, наприклад, виробляє продукти харчування? Її потрібно пропускати через окремий турнікет, перевіряти документи? Черги на вхід у метро будуть розтягнуті на кілометри", – додав він.

Радник допустив, що в метрополітені можуть бути введені обмеження за кількістю пасажирів у вагонах, але як це організувати технічно, київська влада поки що не знає.

Він пояснив, що санітарні вимоги будуть такими в метро: "Ми будемо вводити масковий режим, захист рук – одноразові або інші рукавички, щоб уникнути контакту рук із поверхнями метро. Будемо проводити обов'язкову дезінфекцію за графіком".

Водночас Бондаренко повідомив, що дистанційну термометрію пасажирів організувати не вдасться, якщо до моменту запуску метро не з'являться нові технічні можливості для цього.

Коли і як у Києві відкриють метро: в мерії поділилися подробицями

За його словами, якщо після 22 травня стане зрозуміло, що метро не відкриють ще протягом 1-2 тижнів, у місті будуть відновлені додаткові 7 маршрутів наземного транспорту, які функціонували з моменту закриття метрополітену до введення проїзду за спецперепустками.

Він також повідомив, що до 22 травня в наземний міський транспорт пускатимуть за цими документами. "Після 22 травня сподіваємося, що будемо обходитися вже без спецперепусток", – сказав радник.

Бондаренко розповів, що столична влада має намір обговорити з приватними перевізниками питання відновлення роботи маршрутних таксі. "Але там дуже сумнівно, тому що більшість маршрутів до найближчої станції метро. Якщо їм буде вигідно возити людей із тими обмеженнями, які є за кількістю пасажирів, то будуть відновлювати", – зауважив він.

Стосовно підвищення вартості проїзду він сказав: "Муніципальний транспорт точно не збільшить вартість проїзду, від приватних перевізників теж жодних заяв поки що не було".

Бондаренко пояснив, чому поточне пом'якшення карантину не торкнулося торгових центрів. "Якщо говорити про сквери, парки, спортивні майданчики просто неба, то пом'якшувати можна. Якщо ми говоримо про торгові центри, то ті люди, які будуть там збиратися – це ймовірні сотні нових заражень", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, міський голова міста Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду про відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема, 25 травня.

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