Туменас і Молчанова продовжують захоплення ринку "Столичний", незважаючи на заборону Мін'юсту

Колектив Ринку "Столичний" у Києві, підприємці та орендарі звернулись до міністра юстиції Дениса Малюськи з проханням захистити підприємство від незаконних рейдерских дій щодо підприємства.

Відповідна заява опублікована на сторінці "Столичного" у Facebook. Колектив ринку подякував міністру за швидке реагування та призупинення неправомірних дій "чорних" рейдерів та повідомив про нову спробу захоплення підприємства.

За інформацією підприємців, нібито відбулася чергова спроба незаконного втручання в державний реєстр щодо зміни керівництва підприємства. Зміни були внесені на підставі підробних документів державним реєстратором Гостомельської селищної ради Київської області Анатолієм Заболотним та вже відомим приватним нотаріусом Ніно Барамією.

Також представники колективу повідомили, що на даний момент очікується силове захоплення підприємства за допомогою найманих "тітушок".

Нагадаємо, що ринок "Столичний" піддався рейдерській атаці з боку київського забудовника Stolitsa Group відомого бізнесмена Раймондаса Туменаса. За інформацією джерел, він повернувся до Києва і особисто координує усі процеси, пов'язані із захопленням ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Софіївській Борщагівці фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний" із боку власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової.