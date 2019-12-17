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17 грудня • оновлено в 20:26
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Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася

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У Київському метрополітені 16 грудня стався черговий масштабний збій із системою оплати Kyiv Smart Card і Pay Pass. Станом на ранок 17 грудня проблема досі не вирішена. У ранковий час пік на станціях знову утворилися величезні черги, а на одній із центральних станцій в обурених пасажирів здали нерви.

Яка причина збою, хто понесе відповідальність, і коли нарешті налагодиться робота столичного метро – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

  • В метро Києва весь вечір пасажири не могли оплатити проїзд Smart Card і Pay Pass.

  • На більшості станцій метро утворилися величезні натовпи народу. Співробітники метрополітену не знали, як поводитися при подібних НП.

  • У столичному метрополітені повідомляють, що збій трапився через перезавантаження системи, хоча кияни відзначають, що жодних причин для цього не було.

  • Пасажири обурені організацією роботи метрополітену в екстрених випадках і вимагають відшкодування збитку.

  • У пресслужбі столичного метро запевняють, що подібного більше не станеться.

Черги, обурення й один жетончик на руки

Увечері, 16 грудня, жителі і гості столиці зіткнулися з проблемою при оплаті проїзду в столичному метрополітені за допомогою Kyiv Smart Card і Pay Pass. На більшості станцій утворилися натовпи з обурених пасажирів.

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"Київський метрополітен зламався. Не працюють Smart Card, Pay Pass і карти киянина. Вся діджтл-спільнота і пенсіонери змушені стояти в черзі за жетончиками, яких не повинно бути ще з жовтня. Героїчні працівниці метро не розгубилися. Оголошують, що власники карт можуть проходити повз турнікети – через прохід у диспетчера. Але і там черга. І десятки тисяч гривень збитків для метрополітену", – написав журналіст Сергій Головньов.

Втім, не на всіх станціях метро можна було скористатися "халявним входом", працівники станцій направляли пасажирів купувати жетони або ж зовсім їхати на інших видах транспорту.

"Сьогодні в метро впали сервери. Картка киянина – не працює, платіжні карти – не працюють. Жодні карти не працюють! Добре, що жетони не скасували. А то довелося б шльопати пішки, як тому дядечку, якому не дуже "ввічлива" тітонька кричала: "Їдьте іншим видом транспорту", – пише головний редактор The Page Андрій Юхименко.

Проблему вирішувати в метрополітені не поспішали, що призвело до зовсім кардинальних дій із боку незадоволених громадян. Так, за повідомленням Telegram-каналу "ХК", на станції метро "Льва Толстого" влаштували погром.

У результаті утворився величезний натовп – люди не могли потрапити на потрібні їм поїзди. Не зумівши добитися вирішення проблеми, пасажири влаштували безлади, виламавши турнікети й огорожі.

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У повідомленні те, що трапилося, порівнюють із льодовим побоїщем і називають "поздоровленням пасажирів із Новим роком" від Київського метрополітену.

Правда, прессекретарка столичного метро Наталя Макогон в коментарі OBOZREVATEL спростувала цю інформацію: "Ні, ця інформація не підтверджується. Жоден турнікет не пошкоджено. Так, були зафіксовані випадки, коли люди перестрибували через турнікети, але таке, на жаль, трапляється і в звичайному режимі роботи метро. Було зафіксовано відсунення розділового металевого бар'єру, але жодних пошкоджень майна метрополітену не було".

Близько 20:00 на сторінці Facebook "Київського метрополітену" нарешті пояснили причини вечірнього колапсу: "Роботу е-квитка і карти киянина майже відновлено. Фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора електронного квитка) на місці і перезапускають систему. Далі будуть ухвалені всі необхідні заходи для запобігання подібним випадкам. Також проводиться детальний аналіз ситуації і її причин. Ще раз вибачте за ваш зіпсований настрій", – йдеться у повідомленні.

Але кияни все ж стверджують, що збої в системі спостерігалися і після повідомлення столичного метро, а також були поодинокі випадки на ранок 17 грудня.

Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася
Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася
Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася
Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася
Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася

Що ж трапилося

Наступного дня, близько 14:00, на сторінці "Київського метрополітену" в Facebook з'явилося повідомлення про причини збою системи: "За попередніми даними через перевантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП "ГІОЦ" запустить резервну мережу".

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У пресслужбі також зазначили, що фахівці метрополітену і КП "ГІОЦ" (оператора системи е-квитка) детально вивчають випадок і розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі.

"Фахівці вирішують технічні, організаційні та юридичні питання для того, щоб подібна зрада більше не повторилася", – відзначили в метро Києва.

У коментарі OBOZREVATEL Макогон наголосила, що метрополітен не має доступу до даних системи оплати Kyiv Smart Card, а тому вони не можуть самостійно оперативно відреагувати на збої в роботі. Однак прессекретарка повідомила, що для співробітників метро вже розробляється детальна інструкція для реагування в подібних ситуаціях.

"Вчора, звичайно, була екстраситуація, і метрополітен, разом з ГІОЦ, розробляє інструкцію щодо детального реагування на будь-які збої в системі роботи оплати. Механізми розробляються, затверджуються, і ми думаємо, що повторення подібної ситуації однозначно не буде. А всі працівники будуть мати інструкції для реагування в таких нетипових випадках роботи системи", – сказала Макогон.

Не перший збій

Незважаючи на обіцянки столичного метро вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібних випадків у подальшому, жителі Києва не сильно цьому вірять, адже система дає збій не вперше.

Так, 8 листопада в годину пік, тільки ранкову, пасажири знову не могли провести оплату за допомогою Kyiv Smart Card. Запустити систему не могли майже годину, основною причиною назвали – збій мережевого обладнання.

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Штовханина і тиснява утворилася на більшості станцій метрополітену, люди шикувалися у величезні черги за жетонами.

Ще один випадок стався в четвер 29 серпня близько 8:30 ранку, проблема вирішувалася цілу годину. На цей час у метро навіть відновили продаж і поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки.

Локальні збої в роботі оплати е-квитком відбуваються набагато частіше, правда, не в годину пік, це менш помітно для пасажирів. Але власники Kyiv Smart Card все більше скаржаться на поодинокі випадки відсутності зв'язку з сервером, коли карту просто не зчитує. Працівники метрополітену ж розводять руками і пропонують купити жетон.

Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася

Скрін

Масштабний збій у столичному метро: чому нова система оплати провалилася

Скрін

До слова, і жетони, і "зелені" карти метро, які виявилися єдиним методом для нормальної оплати проїзду в періоди збоїв, хотіли вивести ще з 1 листопада 2019 року. Але їх використання продовжили.

При цьому в метрополітені так само продають по одному жетону в руки, а, наприклад, на станції "Кловській" і "Дніпро" продаж жетонів не поновили. Так само не повернули автомати для поповнення "зелених" карток, які були зняті на багатьох станціях, включно з центральними та пересадочними, тим самим тільки ускладнивши ситуацію при подібних випадках.

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За словами Макогон, повертати автомати для поповнення карт у метро Києва не мають наміру, але відзначають, що поповнити їх можна в касах і в тих автоматах, які ще залишилися на станції. До того ж прессекретарка столичного метрополітену зазначає, що з 1 квітня і жетони, і "зелені" карти будуть виведені з обороту.

"Ми сподіваємося, що до квітня "ГІОЦ" допрацює всі необхідні програмні моменти, а ми зі свого боку розробимо всі моменти з реагування на будь-які ситуації, які можуть виникнути", – сказала Макогон.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
метро
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хайперлуп в действии?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Що, FireBird у sweep колом встав? І це у 21 сторіччі, коли розробникам можна все в неті прочитати та протестувати... Якщо так, це фуууу.
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