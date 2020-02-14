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14 лютого • оновлено в 16:46
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"Кохайте щодня"! Кличко зворушливо привітав із Днем святого Валентина

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Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Святого Валентина.

Відео привітання він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, 14 лютого – гарний привід показати рідним свою любов.

"Друзі! Київ – не тільки старовинне і гарне місто. Наша столиця – це і місто кохання! Сьогодні Київ і увесь світ огорнуті любов’ю! Звісно, кохати потрібно щодня. Але чому б не використати День Святого Валентина, як гарний привід показати свою любов рідним та близьким? Нагадати, що вони найдорожчі й найкоханіші! А для когось цей день може стати і гарним приводом, щоб наважитися зізнатися в коханні, або піти до шлюбу! " – написав Кличко.

Віталій Кличко привітав киян із Днем закоханих

Віталій Кличко привітав киян із Днем закоханих

Так, за словами мера, у День Святого Валентина, 155 пар збираються створити родини у Києві. А з послугою “Шлюб за добу”, можливо, їх буде і більше. До того ж, у центральному РАЦСі, що на проспекті Перемоги, зареєструвати шлюб можна буде до опівночі.

"Ну і ще одна позитивна новина. У 2019 році в Києві шлюбів було зареєстровано у 6,5 разів більше, ніж розлучень. З'явилося майже 28 тисяч нових сімей. Сподіваюся, що в 2020 їх буде ще більше! Закоханих та щасливих киян має бути багато. Кохайте щодня! Окрилюйтесь! Ми варті того, щоб бути щасливими!", – зазначив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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